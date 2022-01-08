38-річний Кошовий і його 37-річна дружина Ксенія, які виховують двох дочок, проводять зимові канікули в теплих краях - для відпустки подружжя вибрали Мальдіви.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Stories Євген Кошовий поділився яскравими фото з подорожі. Знаменитий актор і його дружина влаштували фотосесію на березі океану і показали, що "рай знаходиться на Мальдівах".

"Просто рай і поруч з Ксенією подвійно", - підписав кадри актор.

Так, Євген Кошовий показав кадри з пішої прогулянки з дружиною Ксенією, яку вони здійснили по мальовничому острову. Ведучий і актор позував у вільному світло-коричневому костюмі, який складався з футболки і шортів. Ксенія Кошова прогулялася в купальнику і туніці. Волосся вона зібрала в пучок на потилиці і обійшлася без косметики.

Парочка ніжно обіймалася, а на інших кадрах вони захоплено спостерігали за заходом сонця прямо на березі океану. Ось так виглядає справжнє щастя красивої пари, коли дві людини створені один для одного.

Раніше Ксенія Кошова також показала атмосферні кадри з прогулянки і похвалилася витонченою фігурою в купальнику.

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