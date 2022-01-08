Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Stories Євген Кошовий поділився яскравими фото з подорожі. Знаменитий актор і його дружина влаштували фотосесію на березі океану і показали, що "рай знаходиться на Мальдівах".
"Просто рай і поруч з Ксенією подвійно", - підписав кадри актор.
Так, Євген Кошовий показав кадри з пішої прогулянки з дружиною Ксенією, яку вони здійснили по мальовничому острову. Ведучий і актор позував у вільному світло-коричневому костюмі, який складався з футболки і шортів. Ксенія Кошова прогулялася в купальнику і туніці. Волосся вона зібрала в пучок на потилиці і обійшлася без косметики.
74-річна Софія Ротару вразила виглядом у напівпрозорій сукні: "Як вам це вдається?"
Горе прийшло в сім'ю переможця "Голосу країни" Лазановського: "Моя квіточка, спасибі за тепло і любов..."
Олег Винник закрутив свою "таємну дружину" у ніжному танці, фанати не змовчали: "Найкрасивіша жінка"
"Не можуть стати батьками": Євген Кот зважився на відверту розмову з Єфросиніною
Переможець шоу "Маска" MELOVIN готується до переїзду в Америку: "Для мене українці і наша нація..."
Парочка ніжно обіймалася, а на інших кадрах вони захоплено спостерігали за заходом сонця прямо на березі океану. Ось так виглядає справжнє щастя красивої пари, коли дві людини створені один для одного.
Раніше Ксенія Кошова також показала атмосферні кадри з прогулянки і похвалилася витонченою фігурою в купальнику.
Нагадаємо, Кошовий і Потап зійдуться в жорсткій сутичці на сцені "Ліги Сміху", Полякова теж у справі.
Як Politeka писала, у мережі показали, що творилося в закуліссі зйомок новорічного "Вечірнього Кварталу".
Також Politeka розповідала, сімейства Кошового і Ткача з "Квартал 95" готуються до свята разом, кадри.