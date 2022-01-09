Украинская певица Злата Огневич, которая была участницей шоу "Холостячка", поделилась яркими впечатлениями об отдыхе в Африке, где она решила провести отпуск.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Злата Огневич опубликовала серию фото, сделанных в Танзании.

«Это было самым крутым решением - провести здесь отпуск! Меня просто рвёт на молекулы от эмоций. Я поехала именно в ту часть Африки, где есть, на что смотреть и удивляться! Прекрасная #Танзания и сотни километров за 2 дня, всё буквально утопает в зелени, а ещё- настоящее африканское сафари!!! Собственно, ради чего и вся затея», - поделилась впечатлениями Огневич.

Артистка рассказала, что за два дня успела побывать в двух Национальных парках, где увидела леопарда, льва, слонов, жирафа, бегемотов, фламинго и много других животных.

«И все они в естественной среде, и сердце моё не сжимается при виде несчастных животных в клетках. Тут всё иначе: полная свобода и много солнца!», - добавила она.

Отметим, что недавно Злата пережила расставание с Андреем Задворным.

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