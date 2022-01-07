Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною вітчизняною співачкою і учасницею шоу "Холостячка". Артистка вибрала в проекті переможцем Андрія Задворного, який в кінцевому підсумку кинув співачку, про що стало відомо в пост-шоу. Тепер Злата намагається розібратися в собі, щоб зрозуміти, чому вона вибирає певний тип чоловіків. Не забуває Огневич і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На нових сторіс Злата була в купальнику і кучерявим волоссям. Зірка сиділа на літньому майданчику і насолоджувалася відпочинком на курорті. Співачка, як можна зрозуміти, їла манго.
"Я готова їсти манго кілограмами, тоннами, купатися в манго, пахнути манго", - написала Огневич.
Як відомо, артистка зараз знаходиться в Таїланді.
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А ще на одному сторіс Злата була вже на пляжі і притримувала купальник.
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