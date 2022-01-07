Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною вітчизняною співачкою, яка посіла третє місце на Євробаченні. А нещодавно Злата брала участь в шоу" Маска", де здобула перемогу. Після цього співачку покликали стати головною героїнею шоу" Холостячка", де вона вибрала Андрія Задворного. Але відносини у пари не вдалося побудувати після проекту. Артистка нещодавно вирушила відпочивати на Занзібар, Республіка Танзанія. Зірка тепер активно ділиться сторісами в Instagram, де показує свій відпочинок.
На кадрах Злата показала, як насолоджується відпочинком в СПА. Огневич була в наряді з вирізом і стильних окулярах.
"Настільки добре, що я не можу піти зі СПА", - написала Злата.
"Так добре після масажу, сиджу в СПА і не можу звідси піти", - сказала Огневич в сторіс.
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