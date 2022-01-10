Популярная украинская певица Оля Цибульская, которая является подругой и кумой исполнителя Дзидзьо, поделилась трогательными кадрами со своего концерта.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Оля Цибульская опубликовала фото и видео с концерта в Трускавце. Во время ее концерта поклонник сделал предложение своей девушке перед всем залом.

«Внимание. В карусели серьезная угроза прослезиться! Оставь мне любой комментарий, если тебя тоже тронуло. Трускавец, спасибо за концерт! За то, что разделяете мою любовь. И за то, что мои песни становятся саундтреками вашей любви», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу теплых отзывов.

«Ну круто! Молодец Оля, классно поддержала», «Такое всегда цепляет», «Класс, память на всю жизнь, молодец парень», «Оля, вы большая молодец. Теперь им этот день запомнится вдвое больше», «Очень трогательно!», «Вы талантлива, креативна и позитивна! Удачи, удачи и новых классных песен и выступлений!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Оля Цибульская в мини устроила поклонникам проверку: "Только честно".

Как сообщала Politeka, Цибульская показала, что произошло у нее на концерте: "Запомню навсегда".

Также Politeka писала, что Оля Цибульская показала сына, которого сравнивают с Дзидзьо: "Бери этот мир за чуб".