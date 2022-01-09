Як передає Politeka.net, Ольга Цибульська є відомою співачкою і телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Фабрика зірок", після чого стала телеведучою на "Новому каналі". Також, відомо, що вона є кумою популярного артиста DZIDZIO.
Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Цибульська продемонструвала, як пройшов її сольний концерт у місті Трускавець. Як видно, один з глядачів зробив пропозицію своїй обраниці прям на сцені.
"Прям на концерті зробили пропозицію. Сьогоднішній концерт запам'ятаю назавжди", - пише Ольга Цибульська.
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"Ділила всі ваші сльози. Щастя вам, коти!", — побажала співачка.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Цибульська показала свого 7-річного сина Нестора. Як відомо, хлопчика часто порівнюють з Дзідзьо.
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