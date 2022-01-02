Як пише Politeka.net, кума співака Дзідзьо влаштувала в своєму Instagram важливу перевірку.

Співачка поділилася смішним новорічним фото. На ньому Цибульська сиділа на дивані поруч з яскравими подарунковими коробками і сплячими людьми. Співачка була одягнена в ефектну міні-сукню зі вставками з блискучої сіточки.

Цибульська була вся обвита гірляндами і боа, а на голові у неї красувався червоний ковпак Діда Мороза.

В руках у співачки була миска олів'є. Цибульська весело реготала, підносячи ложку до рота.

"З тебе будь-який коментар, якщо з'їв / з'їла хоча б ложку олів'є сьогодні. Тільки чесно. P. S. тут деякі переконують мене, що вас буде менше ста. А я вірю в нас і поживну силу майонезних салатів", - звернулася до українців зірка.

Її шанувальники тут же відреагували.

«А який навіть Новий Рік без Олів'є?) Традиції незмінні", "не їла, навіть не готувала його", "куди ж без олів'є", "те почуття коли не ледве олів'є на Новий Рік і не збираюся", "З Новим роком!!!))) Щасливого нового року)) олів'єшку їла)) як же без нього", - пишуть люди.

Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська показала, як зустріла Новий рік далеко від родини.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська показала, як збільшилися її форми, і назвала причину.

Також Politeka писала, що Цибульська в напівпрозорому вбранні зачепила за живе.