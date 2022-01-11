Молодой бизнесмен и блогер Алексей Тригубенко рассказал поклонникам, что не очень хорошо себя чувствует и не знает, что с ним происходит.

Как сообщает Politeka.net, финалист реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко часто делится с фанатами подробностями своей жизни в соцсети. Так, в этот раз парень рассказал поклонникам в Instagram-сторис, что не выходил на связь вчера, потому что не очень хорошо себя чувствует.

"Всем привет, я не вчера не выходит в сторис, потому что как-то плохо себя чувствовал вчера. Вообще не понимаю, что со мной. Вроде уже несколько дней отдыхаю, и все равно выспаться не могу. Видно, такие насыщенные будни были, плюс тусовки, алкоголь, вся эта движуха и до сих пор не могу нормально восстановиться", - поделился Алексей.

Тригубенко также добавил, что еще один день будет отдыхать, а потом с новыми силами вернется работе и повседневным делам. Также он обратился к поклонникам с вопросом: "Что вы делаете, чтобы восстановить силы?".

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