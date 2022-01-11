Как пишет Politeka.net, знаменитость подразнила новыми яркими кадрами в своих сториз. На днях ведущая с мужем и сыном улетела на отдых в жаркую страну. В этот раз их выбор пал на Таиланд.
Семейство поселилось в бунгало прямо посреди джунглей. Осадчая показала, как выглядит густой лес с пальмами и прочей экзотической растительностью, который выходит прямо к лазурному морю. Ведущая отметила, что ей особенно нравятся тропические утра.
«Каждое утро радуюсь этим джунглям», - призналась Осадчая.
«Частные джунгли», - подписала Осадчая один из кадров, на котором можно было увидеть кусочек бунгало, утопающего в зелени.
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Ведущая продемонстрировала некоторые растения вблизи.
«У нас возле террасы растет родственница нашей домашней елочки», - написала она.
Также ведущая показала свой завтрак, который состоял из крупных кусков разных фруктов и стакана сока.
Затем Осадчая отправилась на частный пляж, где смогла насладиться тишиной и спокойствием.
Затем ведущая показала как Горбунов с их сыном Иваном играют в бадминтон на пляже.
Напомним, Осадчая расслабилась на отдыхе и засветила свои незагорелые места.
Как сообщала Politeka, Горбунов показал, как проводит время в Таиланде с Осадчей и сыном.
Также Politeka писала, что Горбунов показал, как проводит время в Таиланде с Осадчей и сыном.