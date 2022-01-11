Кристина Соловий принимала участие в проекте"Голос країни" в 2013 году и дошла до полуфинала, передает Politeka.net. Сейчас артистка продолжает развивать свое творчество, записывая новые хиты, и выступая в неожиданных дуэтах.
Также Кристина Соловий развивает аккаунты в соцсетях. В частности, на Инстаграм певицы уже подписались 48,7 тысячи пользователей Сети. Артистка регулярно делает новые посты, и в этот раз решила похвастаться отдыхом в Таиланде.
Любимица Святослава Вакарчука позировала на пляже, держа в руках кокосовый орех, из которого торчали две трубочки.
Примечательно, что это воспоминание певицы, так она отдыхала год назад. С тех поп публикация собрала более 7000 лайков и много комментариев.
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"Она такая смешная😁", "Такая вредная, сразу видно)))) но очень очень хорошенькая)))", "Невероятная 😍😍😍", "Хорошего отдыха, наша Красавица!❤️", "Солнышко греется на солнышке", "Как всегда красавица 😘", - написали пользователи Сети.
Напомним, на звезду "Голосу країни" и любимицу Вакарчука обрушился негатив за новое фото
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