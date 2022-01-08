Известная украинская певица Кристина Соловий, которая прославилась после участия в вокальном шоу "Голос країни", рассказала поклонникам, что поссорилась с мамой.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная 28-летняя украинская певица Кристина Соловий, которая родом из города Дрогобыч на Львовщине, часто делится личными фотографиями и видео, а также рассказывает о себе.

На этот раз девушка опубликовала фото с мамой и рассказала, что была с ней в ссоре.

"Как настоящие галичанки поссорились из-за вареников на Сочельник и помирились на Рождество", - сказала Соловий.

Напомним, что девушка стала известной после участия в шоу "Голос країни", где очень понравилась Святославу Вакарчуку. Сейчас она успешная певица, а клип на ее песню "Тримай" вошел в список самых популярных украиноязычных музыкальных видео на YouTube.

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