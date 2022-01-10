Украинский певец Сергей Лазановский (RIDNYI), победитель "Голосу країни" в команде Нади Дорофеевой, решил принять участие в международном конкурсе, о чем сообщил в своем Инстаграм.

Сергей Лазановский завоевал победу на шоу "Голос країни" в прошлом году, сообщает Politeka.net. Артист часто благодарил за поддержку своего тренера Надю Дорофееву, а также зрителей, которые за него голосовались.

А теперь пришло время нового конкурса, в котором артист решил принять участие. Об этом Сергей Лазановский сообщил в своем Инстаграм, опубликовав скрин о регистрации в Нацотборе для международного конкурса "Евровидение".

В сообщении говорится, что заявка певца принята.

Примечательно, что на днях артист пережил большое потрясение - у него умерла прабабушка.

Отметим, в прошлом году в "Евровидении" приняла участие украинская группа "Go_A", которая заняла почетное пятое место. Коллектив завоевал популярность во всем мире, и по состоянию на лето 2021-го оставался в топе запросов Google.

По словам солистки группы Екатерины Павленко, она ощущала давление ответственности, и даже приболела на этом фоне, но, послушав своего психотерапевта, певица отпустила ситуацию, и болезнь ушла.

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