Победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим показал свою младшую сестру, Наталью, которая тоже растет талантливой девочкой.

16-летний Муаяд Абдельрахим активно ведет страницу в Инстаграм, где рассказывает о творчестве и показывает свою семью,сообщает Politeka.net. На днях певец признался, что мама не сразу разглядела талант сына и воспринимала его пение, как вой, но ее переубедила учительница. Так, мальчик стал заниматься музыкой, и завоевал победу на известном проекте.

В новом посте певец показал свою младшую сестричку Наташу. Девочка надела костюм единорога, а брат подошел сзади и прижал пальцами ее щеки, брал девочку на плечи. Снимки получились очень теплым и семейным.

"Знакомьтесь! Моя младшая сестра Натали🧡💛

Кстати, Натали тоже занимается музыкой. И мечтает быть блогершей😉

А у вас есть братья или сестры?", - написал Муаяд в посте.

За два часа публикация собрала много лайков и комментариев:

"Красивая сестра и брат 😍", "Вы так похожи", "Какие вы красивые 😇😇", "Какие вы красивенькие! 🥰🤩🤗Это такое счастье иметь старшего брата", "У Натали даже ладошки такие как у тебя, с длинными пальчиками!".

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