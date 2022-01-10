Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является популярным молодым артистом. Певец прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант. Также он участвовал в проекте "Голос країни. Діти", однако не смог пройти дальше слепых прослушиваний. Как известно, сейчас артист разрывается между Одессой и Киевом из-за выступлений.

Так, на этот раз победитель "Співають всі" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Артист часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. На кадрах Муаяд Абдельрахим ответил на вопрос относительно своего участия в международном конкурсе "Евровидение".

"Интересный вопрос. Я очень хочу и да, я буду принимать участие в отборе, но в следующем году", — заявил Муаяд Абдельрахим.

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