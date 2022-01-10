Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского исполнителя и хитмейкера Дмитрия Монатика, которая отправилась с мужем на гастроли в Америку, опубликовала в своем Instagram забавное бумеранг-видео, на котором показала их дружную команду после концерта в Лос-Анджелесе.

Как видно, короткий ролик был снять перед зеркалом и в кадр едва ли все поместились, а команда у артиста большая. За веселыми девицами из шоу-балета едва заметен сам Дмитрий. А позади него, если присмотреться, то можно увидеть и Ирину.

В подписи к публикации жена Монатика написала: "Счастливые ритмоловы❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥фантастический концерт состоялся в Лос-Анджелесе, ещё и в таком легендарном месте ,на этой сцене выступали Луи Армстронг, Френк Синатра,Nirvana…wow wow wow 🙏🏾❤️‍🔥❤️ ❤️‍🔥спасибо прекрасные люди за такой жаркий приём @monatik_official". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать публикацию, засыпая команду и артиста комплиментами и поздравлениями.

Напомним, Жена Монатика в купальнике показала свои загорелые формы рядом с Владом Ямой: "Вот так встреча".

Как сообщала Politeka, Дима Монатик показал, как зажигает с командой в Майями, яркие кадры: "Идеальное начало".

Также Politeka писала, что Жена Монатика в платье с высоким разрезом попала в конфуз: "Что с вашими...".