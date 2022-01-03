Супруга украинского певца Дмитрия Монатика Ирина Демичева вызвала бурю в Сети свежим фото из Майами, где проводит свои новогодние каникулы.

Так, жена Дмитрия Ирина, которая является одним из менеджеров проекта MONATIK, опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм. Девушка предстала в летнем платье бежевого оттенка с высоким разрезом внизу и пояском на талии, а также стильных кедах, передает Politeka.net.

Демичева кокетливо приподняла ножку и взъерошила волосы рукой.

"Однажды в Майами ✨", - подписала она фото.

Пользователи кинулись обсуждать ее лук. При этом многие обратили внимание на прическу:

"Что с вашими волосами😮?"

"что с волосами постоянно?)"

"Красоткаааа ❤️😍"

"Вау вау вау"

До этого жена Монатика выставляла фото, на котором позировала в другом платье. Ирина покоряла американцев в длинном наряде персикового оттенка с кружевной отделкой. Девушка похвасталась, мол, с первой примерки поняла, что это именно ее платье, - так идеально оно село.

"Чувствуешь себя, как на ковровой дорожке. Такая красотища и всего лишь с 1 примеркой-восхищение и благодарность❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥", - делилась знаменитость.

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