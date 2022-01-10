Телеведущий Никита Добрынин после завершения проекта "Холостяк" продолжил строить отношения с блогершей Дашей Квитковой, пара поженилась и недавно стала родителями сына Льва, пишет Politeka.net.
В новых постах в Инстаграм Никита Добрынин и Дашей Квитковой показали кадры со своей поездки в Черновцы, где живут родственники телеведущего.
«Лев сегодня впервые увидел университет, в котором я учился. Для меня это очень важная поездка в мои родные Черновцы. Сын очень долго не видел своего прадеда, бабушку и всю нашу большую часть семьи в Черновцах. Сейчас прям в вашей ленте Инстаграм сбывается моя мечта🌟 Круто, что вы и в этот момент рядом», - поделился Никита Добрынин.
Также свое фото в Черновцах показала и Даша Квиткова, вызвав восторг своим луком.
Беда с Харламовым, комик загремел в больницу с серьезной проблемой: «Гарик, держись»
Димопулос показала, как развлекается с экс-женой и сыном Потапа в сказочно богатом Дубае: "Дети бывают..."
Счастливого Дана Балана засняли в объятиях красивой блондинки, которую сравнивают с Кароль: «Родные души…»
Ставший отцом 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин спит с женой на полу: "Ужас, что творится"
Притула взбесился из-за украинцев, раскритиковавших его праздничный стол: "Если уж вы такой..."
"Как же красиво", "Невероятные", - отреагировали фолловеры блогерши.
Напомним, Квиткова раскрыла правду о своем знакомстве с Добрыниным до "Холостяка": "Я не стерва..."
Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Добрынина вызвала ажиотаж семейными фото с ребенком: "Сынок похож на..."
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина разговорилась о разводе и проблемах: "Если в семье больше нет любви..."