Телеведущий Никита Добрынин после завершения проекта "Холостяк" продолжил строить отношения с блогершей Дашей Квитковой, пара поженилась и недавно стала родителями сына Льва, пишет Politeka.net.

В новых постах в Инстаграм Никита Добрынин и Дашей Квитковой показали кадры со своей поездки в Черновцы, где живут родственники телеведущего.

«Лев сегодня впервые увидел университет, в котором я учился. Для меня это очень важная поездка в мои родные Черновцы. Сын очень долго не видел своего прадеда, бабушку и всю нашу большую часть семьи в Черновцах. Сейчас прям в вашей ленте Инстаграм сбывается моя мечта🌟 Круто, что вы и в этот момент рядом», - поделился Никита Добрынин.

Также свое фото в Черновцах показала и Даша Квиткова, вызвав восторг своим луком.

"Как же красиво", "Невероятные", - отреагировали фолловеры блогерши.

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