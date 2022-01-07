Жена "Холостяка" Никиты Добрынина нередко общается с фанатами и отвечает на разные вопросы и удивляет рассказами о неловких случаях из своих будней.

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова стала популярным блогером после "Холостяка" и вышла замуж за главного героя проекта. Причем об их знакомстве она вспоминать не любит, подчеркивая, что шоу якобы в далеком прошлом.

Она с Никитой Добрынином также воспитывает маленького сына, которого назвали Львом. Причем о ссора или каких-то конфликтах девушка в сети не говорит, акцентируя внимание на других вещах. Нередко это удивляет аудиторию, ведь Квиткова заявляет, что показывает в Инстаграм только реальную жизнь.

Даша также отвечает на вопросы фанатов, иногда не обходится без тем о разводе:

«Выйти замуж и думать о разводе – глупо. Если в семье есть любовь и два человека, готовые работать над своими отношениями. Разрушить семью – легче всего, а решать проблемы трудно.

Не держитесь за мужчину, если он хочет уйти. Не нужно мстить ему, искать проблему в себе или замыкаться. Женщина источник – либо света, либо тьмы. Либо она станет разрушать, либо станет миротворцем. Поэтому займитесь своим внутренним состоянием, подумайте, что вы транслируете через себя, свои эмоции, слова и действия. Но если в семье больше нет любви, то лучше не мучить себя».

Недавно Даша сделала пластику носа и исправила то, что ей не нравилось, после чего решила поговорить с фанатами. Девушка предложила им расспросить о жизни, или об интересующих поклонников темах. Причем многих интересовал вопрос о тату Квитковой в ухе.

«У меня татуировки в ушке – тюльпаны. Очень необычное место, особенное я бы даже сказала. Мне нравится, что это очень редкое место для тату. Не все мастера даже берутся делать такое».

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