Как передает Politeka.net, Даша Квиткова поделилась семейными фото с мужем Никитой Добрыниным и их маленьким сыном на своей станице в Инстаграм.
«С Рождеством Христовым🎄 Пусть в вашей душе будет всегда свет», - написала победительница одного из сезонов шоу «Холостяк».
Снимки, на которых Даша Квиткова запечатлена с Никитой Добрыниным и сыном Львом, который появился на свет летом 2021 года, вызвали ажиотаж в Сети.
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«Какие красивые», «Вы такая красивая семья😍 с Рождеством», «С Рождеством Христовым Дашуля, тебя и твою семью», «С Рождеством! Сынок похож на маму», «С Рождеством, вы очень красивая семья», «Какая лапуля 😍😍😍 Мама-папа, извините, вы тоже ничего, но сынишка вас превзошел», «С Рождеством! Вы прекрасны и светитесь от счастья», «Какой стильный малыш», - пишут в комментариях.
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