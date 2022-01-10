Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм «Дизель шоу» опубликовали яркое фото, на котором Егор Крутоголов позировал со своей семьей на главной елке Киева.
«Мы так долго ждали новогодних праздников, а они промчались, словно гонщики «Формулы-1». И уже за окном вовсю хозяйничает 2022 год. Но главное не как долго длятся праздники, а чем они запомнились», - отметили авторы аккаунта.
В Студии рассказали, что Егор Крутоголов очень активно готовился к Новому году, чтобы успеть достроить террасу возле дома. Как рассказал актер, в новогоднюю ночь у него дома собралось около 20 друзей.
«По сути собралось 3 большие семьи. Мы разделились на 2 компании (взрослые и дети), 2 телевизора и 2 стола. Мы рассказывали стихи, получали подарки. Каждый вспомнил, что хорошего с ним произошло в уже ушедшем году», - поделился эмоциями актер.
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На фото актер засветил всю свою семью в полном составе.
Напомним, что Крутоголов ошарашил откровением о детстве: «Просил называть себя…».
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