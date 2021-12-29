Як пише Politeka.net, на сторінці "Дизель Студіо» в Instagram з'явилося дитяче фото Єгора Крутоголова.

У нового днем випуску "Дизель шоу» артист постане в образі імператора, але ось в дитячому садку йому доводилося зображати інших персонажів.

Єгора Крутоголов розповів про своє ставлення до маскарадів.

"Так, був індіанцем Єгором. До речі, в садку мені не дуже подобалося моє ім'я. Деякий час я просив називати себе Славіком. А повертаючись до костюмів, то я був ще Зайчиком. Але взагалі мені не подобався весь цей маскарад. На мене насильно надягали костюми. Адже я був серйозним хлопцем. Ну який Зайчик? Особливо, коли на тебе дивиться твоя перша любов», - наводять слова Єгора Крутоголова на сторінці "Дизель Студіо» в Instagram.

Відзначимо, пост оцінили не тільки глядачі «Дизель шоу», а й Вікторія Булітко, яка поставила публікації «лайк».

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