Як повідомляє Politeka.net, на сторінці розважального проекту "Дизель шоу"в Instagram опублікували цікавий фрагмент виступу. (Щоб посотреть-проскролльте вниз)
У ролику Вікторія Булітко і Єгор Крутоголов зображують батьків, які вбралися в Діда Мороза і Снігуроньку. Щоб привітати сина з Новим роком, але далі все пішло не за планом.
"Хотіли здивувати дитину, а замість цього дізналися несподівані секрети один одного!😜 ТАТО назвав вчительку козою, до мами приходив дядько Сергій. І це тільки початок трохи заплутаної, але дуже цікавої історії від "Дизель Шоу". Чи зможуть Дід Мороз і Снігуронька стриматися, щоб не вийти з образів і дограти свої ролі?» ,- йдеться в пості "Дизель шоу".
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«А дід мороз то справжнісінький) крутий номер», - відреагували користувачі Мережі.
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