Як повідомляє Politeka.net, на сторінці розважального проекту "Дизель шоу"в Instagram опублікували цікавий фрагмент виступу. (Щоб посотреть-проскролльте вниз)

У ролику Вікторія Булітко і Єгор Крутоголов зображують батьків, які вбралися в Діда Мороза і Снігуроньку. Щоб привітати сина з Новим роком, але далі все пішло не за планом.

"Хотіли здивувати дитину, а замість цього дізналися несподівані секрети один одного!😜 ТАТО назвав вчительку козою, до мами приходив дядько Сергій. І це тільки початок трохи заплутаної, але дуже цікавої історії від "Дизель Шоу". Чи зможуть Дід Мороз і Снігуронька стриматися, щоб не вийти з образів і дограти свої ролі?» ,- йдеться в пості "Дизель шоу".

«А дід мороз то справжнісінький) крутий номер», - відреагували користувачі Мережі.

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" виявилася "замкненою" через витівки Крутоголова і Бережка:" я сказала..."

Як повідомляла Politeka, зірки "Дизель Шоу" показали, що творилося за кадром нових" татусів": "це весела історія..."

Також Politeka писала, що зірка "Дизель Шоу" розкрила сімейні традиції з чотирма синами: "прийнято писати..."