Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий и шоумен Григорий Решетник, который был ведущим шоу "Холостячка" и "Україна має талант", показал интересное семейное фото с родственниками.
Григорий и Кристина Решетники являются примером пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей - Иван, Дмитрий и Александр.
В новом посте Григорий Решетник показал семейное застолье с родителями и другими родственниками.
«Happy Big Family ❤ Каждому по малышу – работаем над этим», - написал известный украинский телеведущий.
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Снимок вызвали бурную реакцию пользователей Сети.
«Это так мило», «Хорошенькие», «Еще свободны два дедуни для двух принцес, вот это я понимаю семейство», «И надо же, одни мужички», «Одни парни, срочно нужны девочки», «Одни мальчишки», «Великолепная семья ❤️ Желаю вам ощущать счастье ежедневно, ежечасно, ежеминутно! Пусть состояние абсолютной радости никогда вас не покидает», «Каждому по парню», - пишут в комментариях.
Напомним, ведущий «Холостяка» Решетник показал неподдельные эмоции в кругу самых близких
Также Politeka сообщала, что Решетник сжал в объятиях красотку-жену и не сдержал эмоций
А еще Politeka писала, что Решетник увез жену из Киева и рассказал, как они гуляли до утра