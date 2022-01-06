Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий и шоумен Григорий Решетник, который был ведущим шоу "Холостячка" и "Україна має талант", показал милые фото со своей женой Кристиной.
Григорий и Кристина Решетники являются примером пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей - Иван, Дмитрий и Александр.
На новых фото супруги обнимаются на фоне украшенного камина.
«Моя Маленькая @kristina_reshetnik 😘 Ты непревзойденная и самая лучшая 😍 Желаю каждому Холостяку и Холостячке в этом году избавиться от этого статуса и быть любимыми и желанными», - написал телеведущий.
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Нежные фото с Григорием и Кристиной восхитили пользователей Сети.
«Любовная любовь», «Какие вы красивые», «Бесконечной Вам любви!!! Прекрасная семья!», «Какие клёвые», «Замечательная пара. Счастья вам», - пишут в комментариях.
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