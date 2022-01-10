Как пишет Politeka.net, ведущая программы «Світське життя» порадовала поклонников новыми снимками с отдыха. Сейчас Екатерина Осадчая отдыхает в Таиланде с мужем Юрием Горбуновым. Как известно, они в браке с 2017 года. За это время у супругов появилось два сына: 4-летний Иван, и недавно родился Даниил.
Екатерина Осадчая в новых сторис поделилась интересным моментом отдыха с мужем и сыном.
«Первая поездка Ивана на тук-туке. Ну все, Иван, добро пожаловать в Азию», - сказала Екатерина Осадчая .
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«Тук-тук полным ходом. Мама снимает. Иван, ты доволен?» - говорит Юрий Горбунов.
Мальчик ответил утвердительно.
Как известно, тук-тук или моторикша являет собой крытый трехколесный мотоцикл или мотороллер, предназначенный для перевозки пассажиров или груза. Использование моторикш широко распространено в государствах и странах с теплым климатом, особенно в Южной и Юго-Восточной Азии.
Напомним, Осадчая расслабилась на отдыхе и засветила свои незагорелые места.
Как сообщала Politeka, Горбунов показал, как проводит время в Таиланде с Осадчей и сыном.
Также Politeka писала, что Осадчая в купальнике показала, как развлекается вдалеке от Украины.