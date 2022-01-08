Потап і Настя Каменських показали стильні Різдвяні вбрання і звернулися до українців.

Як пише Politeka.net, Потап і Настя Каменських одружилися кілька років тому. У пари ще немає дітей, але зате артисти активно будують сольні кар'єри, радуючи своєю творчістю. Не забувають зірки і про Instagram, де діляться з фанатами багатьом цікавим.

На новому фото Настя була разом з Потапом біля новорічної ялинки. Артисти посміхалися, надівши однакові светри з оленями.

"З Різдвом Христовим.

Подумки обіймаємо кожного з вас і бажаємо вам і вашим близьким багато тепла, щастя і любові. Будьте здорові. І завжди вірте в чудеса", - написано було під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"З Різдвом Христовим! Щастя, здоров'я, любові і успіхів"," Прямо голубки"," прекрасна пара", " гей ви люди,люди! Пам'ятайте про диво)", "Супер", "які ж ви красуні", "Хороших вам свят".

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