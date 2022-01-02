34-річна Каменських опублікувала нові знімки у себе в Instagram, на яких сидить посеред гардеробу в теплому коротенькому платті, а навколо неї розкидані речі, передає Politeka.net. При цьому в Насті був задумливий вигляд.

У підписі зірка пояснила, що відбувається. Виявляється, вона пакує валізи у відпустку.

"Тільки в одному випадку вдома може бути такий хаос 😅 коли почалася підготовка до довгоочікуваної відпустки 🥰 Зізнавайтеся, хто як і я любить збирати валізи? 🧳", - повідомила Каменських та задала питання підписникам.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Або коли є діти😅 😅"; "Збирати та 👍А ось розбирати ні 👎"; "Таке враження, що хату обнесли...😂"; "я люблю, у мене так само... 💅🙀"; "Ненавиджу збирати - треба багато продумати і не забути🤪, люблю більше розбирати - виправ і все!😄"; "А в підсумку у відпустці нічого не потрібно, крім пари футболок, шортів, купальника і тапок 😂"; "Ой) а хто це зробив ?))🙌"; "Гарного відпочинку ❤️❤️❤️"; "Супер 🔥як у всіх!"; "😂добре, коли не треба у відпустку і нічого особливо збирати!))"; "Клас, я думала, що таке буває у мене в кімнаті!!! Приємно, що я не одна така 😍".

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