Як повідомляє Politeka.net, популярна українська група Mozgi, яку очолює Потап, представила на сцені новорічного "Вечірнього Кварталу" свою нову пісню "Завтра". Кадри з виступу Олексій опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Як видно, Mozgi з Потапом, Позитивом, Дядєй Вадей і іншими учасниками здорово завели публіку своїм новим хітом. Треба сказати, що фрагменти цієї пісні стали вірусними в мережі, а її виконавці весь час підігрівали інтерес, записуючи веселі відео.
На сцену Потап і його хлопці вийшли в стильних чорних костюмах, а сам репер ще й доповнив образ модними сонцезахисними окулярами з ланцюгами. Особливий захват у публіки викликав і барабанщик, який несамовито грав.
"ZAVTRA! @mozgiband Live at @kvartal95official!",- підписав відео Олексій Потапенко. А шанувальники тут же почали обговорювати ролик, засипаючи групу компліментами і привітаннями з Новим роком.
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