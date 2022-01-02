Відомий продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап) показав яскраве відео зі свого виступу на сцені "Вечірнього Кварталу".

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська група Mozgi, яку очолює Потап, представила на сцені новорічного "Вечірнього Кварталу" свою нову пісню "Завтра". Кадри з виступу Олексій опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Як видно, Mozgi з Потапом, Позитивом, Дядєй Вадей і іншими учасниками здорово завели публіку своїм новим хітом. Треба сказати, що фрагменти цієї пісні стали вірусними в мережі, а її виконавці весь час підігрівали інтерес, записуючи веселі відео.

На сцену Потап і його хлопці вийшли в стильних чорних костюмах, а сам репер ще й доповнив образ модними сонцезахисними окулярами з ланцюгами. Особливий захват у публіки викликав і барабанщик, який несамовито грав.

"ZAVTRA! @mozgiband Live at @kvartal95official!",- підписав відео Олексій Потапенко. А шанувальники тут же почали обговорювати ролик, засипаючи групу компліментами і привітаннями з Новим роком.

Нагадаємо, Позитив з "Время и Стекло" після розлучення здивував змінами в зовнішності: "Неможливо відірвати очей".

Як повідомляла Politeka, Потап і Каменських у светрах з оленями не стримали посмішок під ялинкою зі своїм малятком: "Це занадто...".

Також Politeka писала, що Позитив з "Время и Стекло" зняв, де і з ким Потап розважається без Каменських: несподівані кадри.