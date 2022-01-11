Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Дарья Петрожицкая поделилась праздничным атмосферным фото, спрятавшись в «клетке» из гирлянд. Она пристально смотрела в кадр, подсвеченная новогодними огоньками.
«Волшебного вам вечера. Как настроение?», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Даша как всегда великолепна», «Божечки, какая красивая», «Тигрица», «Ты безумно прекрасна», «Вам волшебства и хорошего настроения! Вы прекрасны!», «Моя любимая актриса», «Я сначала даже не узнала, красотка, такая счастливая», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Даша Петрожицкая сегодня является одной из самых популярных украинских актрис.
До «Папика» Петрожицкая долгое время играла в театре, но значимых ролей у нее не было. Как признавалась звезда в одном из интервью, ей не давали главные роли, и в какой-то момент она даже перестала надеяться на успех.
Напомним, что Даша Петрожицкая показала яркие эмоции: «Милая улыбашка».
Как сообщала Politeka, Петрожицкая впечатлила роскошным отдыхом в Египте: «Принцесса вернулась».
Также Politeka писала, что Петрожицкая засветилась на курорте с возлюбленным: "Выглядят мило".