Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая, которая недавно вернулась из путешествия, порадовала поклонников новым кадром.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Дарья Петрожицкая поделилась праздничным атмосферным фото, спрятавшись в «клетке» из гирлянд. Она пристально смотрела в кадр, подсвеченная новогодними огоньками.

«Волшебного вам вечера. Как настроение?», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Даша как всегда великолепна», «Божечки, какая красивая», «Тигрица», «Ты безумно прекрасна», «Вам волшебства и хорошего настроения! Вы прекрасны!», «Моя любимая актриса», «Я сначала даже не узнала, красотка, такая счастливая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Даша Петрожицкая сегодня является одной из самых популярных украинских актрис.

До «Папика» Петрожицкая долгое время играла в театре, но значимых ролей у нее не было. Как признавалась звезда в одном из интервью, ей не давали главные роли, и в какой-то момент она даже перестала надеяться на успех.

Напомним, что Даша Петрожицкая показала яркие эмоции: «Милая улыбашка».

Как сообщала Politeka, Петрожицкая впечатлила роскошным отдыхом в Египте: «Принцесса вернулась».

Также Politeka писала, что Петрожицкая засветилась на курорте с возлюбленным: "Выглядят мило".