Українська актриса, зірка серіалу "Папік" Даша Петрожицька похвалилася відпочинком за кордоном, де вона відсвяткувала новорічні свята.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Дар'я Петрожицька опублікувала яскраве сонячне фото, на якому позувала в майці, забруднена фарбами. Судячи з усього, актриса взяла участь у традиційному фестивалі фарб холі. Виглядала зірка дуже щасливою і натхненною.

"Я повернулася, а фотографій ще багато, буду спамити. Всім прекрасного дня і настрою! Лав", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Кааайф, літній настрій зловила. Спасибі", «Наш промінчик», «Сонечко», «Принцеса повернулася) нарешті, ми вже зачекалися», «чекаю з нетерпінням всі фото і відео з відпочинку», «яка красива», «Сонячна Дашка», "бачила вас вчора в аеропорту в Шармі",-пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що минулого року Дар'я Петрожицька отримала звання Заслуженої артистки України.

Нагадаємо, що Петрожицька поділилася кадрами зі зйомок: "Даша, тебе не впізнати".

Як повідомляла Politeka, Петрожицька засвітилася на курорті з коханим, якого приховувала: "виглядають мило".

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