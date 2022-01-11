Известная телеведущая Леся Никитюк, которая вела такие шоу как "Орел и решка", "Хто проти блондинок?" и "Le Маршрутка", высказалась по поводу новых песен популярных певиц.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Леся Никитюк опубликовала несколько сторис. Она ехала в машине и слушала песню Тату «Покажи мне любовь», которую перепела Надя Дорофеева. После она включила еще одну песню Тату, которую исполнила Вера Брежнева.

«А эту песню Вера Брежнева поет. А что произошло? Я пропустила момент, когда Тату раздавали свои хиты?», - отметила Никитюк.

Телеведущая в шутку возмутилась, что проспала какую-то очень важную новость.

«Надюшка Дорофеева спела, Вера батьковна Брежнева. А что это меня никто не пригласил? Я бы спела какую-нибудь. Еще и на украинском языке. Например, какую-нибудь мальчик-гей. Очень красиво было бы. Я считаю, это большая потеря», - пошутила телеведущая и продемонстрировала поклонникам, как исполнила бы эту песню.

Напомним, что Никитюк показала редкое фото со своей бабушкой: "Какое счастье...".

Как сообщала Politeka, Никитюк за рулем элитной машины надела черные очки и хвастнула новым стилем: "Я крутая".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк ищет невесту для брата-красавчика: "Отдам в хорошие руки, пишите".