Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Леся Никитюк опубликовала несколько сторис. Она ехала в машине и слушала песню Тату «Покажи мне любовь», которую перепела Надя Дорофеева. После она включила еще одну песню Тату, которую исполнила Вера Брежнева.
«А эту песню Вера Брежнева поет. А что произошло? Я пропустила момент, когда Тату раздавали свои хиты?», - отметила Никитюк.
Телеведущая в шутку возмутилась, что проспала какую-то очень важную новость.
«Надюшка Дорофеева спела, Вера батьковна Брежнева. А что это меня никто не пригласил? Я бы спела какую-нибудь. Еще и на украинском языке. Например, какую-нибудь мальчик-гей. Очень красиво было бы. Я считаю, это большая потеря», - пошутила телеведущая и продемонстрировала поклонникам, как исполнила бы эту песню.
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Напомним, что Никитюк показала редкое фото со своей бабушкой: "Какое счастье...".
Как сообщала Politeka, Никитюк за рулем элитной машины надела черные очки и хвастнула новым стилем: "Я крутая".
Также Politeka писала, что Леся Никитюк ищет невесту для брата-красавчика: "Отдам в хорошие руки, пишите".