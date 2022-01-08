Ведуча Леся Нікітюк, зірка "Орла і решки", "Хто проти блондинок?" і "Le Маршрутка", викликала бурю емоцій несподіваним постом.

Сім'я 34-річної Нікітюк відзначає подвійне свято на Різдво. У цей день, виявляється, день народження у її бабусі. Ведуча опублікувала рідкісне фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з родичкою.

"З Різдвом Христовим❤️❤️❤️ всім здоров'я ... а бабусям довгих років! Моїй сьогодні 87🙏", - повідомила Нікітюк.

Дівчина постала на знімку в чорній квітчастій хустці. Втім, її бабуся теж була в хустці. Леся нахилилася над нею і ніжно подивилася в камеру.

Користувачів сколихнув цей знімок. Українці кинулися вітати бабусю Нікітюк, а також згадувати своїх:

"Христос Народився!!! Бабусі многая літа!!!🙏🙏🙏"; "З Різдвом 🙏 а моєї бабусі вже немає 10 років 😢 здоров'я вашій родині!"; "А нашій скоро 90😍 привітання для бабусі❤️"; "Здоров'я бабулічці. А моїй цього літа буде 96)"; "Яке щастя, що бабуся жива🥰 🥰 🥰"; "З Різдвом! Нехай любов, щастя, удача, добро і близькі завжди будуть поруч з вами🙌а життя дарує тільки бажані подарунки🎁 🥰"; "Нехай буде здоровенька завжди, і живе ще дуже довго ❤️❤️❤️"; "По-любому говорила шо "Пора тобі внучка заміж") моїм дідам по 82, і вічно шо не розмова, то про весілля😲".

Нагадаємо, що Нікітюк показала, як скрашує свою самотність на популярному курорті: "чорні білки, глінтвейн і..."

Раніше Politeka повідомляла, що Нікітюк показала, як потрібно розслаблятися після новорічних застіль: "відкриваємо чакри, дівчатка".

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк у прозорій спідниці оголосила про прийняте рішення: "цього року...".