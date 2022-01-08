Відома українська телеведуча Леся Нікітюк записала декілька сторіс з машини та похвалилася шанувальникам, що її відео дивляться майже 800 тис людей.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка разом з Сергієм Притулою веде шоу "Хто зверху?" на Новому каналі, часто ділиться зі своєю майже чотирьох мільйонною аудиторією особистими фото та відео і розповідає про свої плани.

Цього разу Леся сиділа за кермом своєї елітної автівки Porsche та хвалилася шанувальникам, її сторіс дивляться майже 800 тис людей. Потім Нікітюк одягнула сонцезахисні окуляри.

"Тому я одразу змінила стільок тіпа я крута. Нє, я просто хотіла сказати, що ви тусовка, яка теж цінує традиції, коляду, любить кутю, любить кутіть. Тому ви зі мною, тому я з вами. У мене все", - пожартувала Леся.

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