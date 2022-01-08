Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка на різдвяні свята вирушила в рідний Хмельницький до сім'ї, поділилася в мережі кадрами з братом Дмитром. Виявилося, що зірка вирішила допомогти родичу знайти наречену.

У своїх Instagram-сторіс Леся опублікувала кумедне фото з братом Дмитром Сорокою і супроводила його забавним підписом. На фотографії телезірка з родичем відображені в теплій домашній обстановці з сяючою ялинкою, на руках у них сидить пухнастий песик Рафік, якого Леся, мабуть, привезла з собою в батьківський будинок.

"Віддам у хороші руки братика Діму. Дівчата, пишіть в директ", - підписала сторіс Нікітюк і залишила посилання на сторінку брата.

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