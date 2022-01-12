Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Мишель Андраде решила устроить оригинальную примерку нарядов и заинтересовала сразу несколькими образами. Как известно, обычно Мишель показывает в социальной сети Инстаграм на ярких фото уже готовые образы.
В этот раз сама певица и телеведущая подметила, что обычно она подобоного рода развлечения не сильно любит, но иногда может подурачиться во время примерки новых нарядов. В этот раз она предпочла выбрать уличный и удобный стиль: свободные брюки, топы ярких оттенков, мини-юбки и теплые кофты.
Как можно заметить, на стройной фигуре Мишель все смотрелось очень удачно:
«Примерки…Всегда их не любила. Мне они всегда давались с большой тяжестью. Зато можно что-то смотреть для себя интересное и уже не надо на шопинг» - пишет Мишель.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
"Не понимаю, что со мной": финалист "Холостячки" с Мишиной Тригубенко пожаловался на свое состояние
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался украинцам, что его бесит: "Больше всего меня раздражает..."
Хименес-Браво показал свое дорогое авто и дом под Киевом, как он выглядит снаружи: "Совместили приятное с полезным"
"Холостячка" Мишина показала, у кого теперь на руках теперь нежится по ночам: "Ну все, отработала"
Также Мишель опубликовала фото, на котором позировала рядом с Сантой. Правда, переодетый мужчина был больше похож на персонажа из фильма «Плохой Санта». Он развалился на помосте, демонстрируя яркие красные кроссовки.
Сама Мишель была одета в теплый велюровый костюм. Она выглядела счастливой и вдохновленной.
«Врываемся в эту неделю с прекрасным и праздничным настроением! Погнали!», - подписала фото певица.
Напомним, что Мишель Андраде поделилась своими секретиками с украинцами: "Сдаю вам любимчиков".
Как сообщала Politeka, Андраде показала своих родственников, с которыми давно не виделась: "В моем сердце навсегда".
Также Politeka писала, что Андраде блеснула фигурой на яхте в белом купальнике: "Красотка, вау".