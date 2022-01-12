Украинская певица, новая ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Мишель Андраде заинтриговала новыми нарядами во время примерки.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Мишель Андраде решила устроить оригинальную примерку нарядов и заинтересовала сразу несколькими образами. Как известно, обычно Мишель показывает в социальной сети Инстаграм на ярких фото уже готовые образы.

В этот раз сама певица и телеведущая подметила, что обычно она подобоного рода развлечения не сильно любит, но иногда может подурачиться во время примерки новых нарядов. В этот раз она предпочла выбрать уличный и удобный стиль: свободные брюки, топы ярких оттенков, мини-юбки и теплые кофты.

Как можно заметить, на стройной фигуре Мишель все смотрелось очень удачно:

«Примерки…Всегда их не любила. Мне они всегда давались с большой тяжестью. Зато можно что-то смотреть для себя интересное и уже не надо на шопинг» - пишет Мишель.

Также Мишель опубликовала фото, на котором позировала рядом с Сантой. Правда, переодетый мужчина был больше похож на персонажа из фильма «Плохой Санта». Он развалился на помосте, демонстрируя яркие красные кроссовки.

Сама Мишель была одета в теплый велюровый костюм. Она выглядела счастливой и вдохновленной.

«Врываемся в эту неделю с прекрасным и праздничным настроением! Погнали!», - подписала фото певица.

Напомним, что Мишель Андраде поделилась своими секретиками с украинцами: "Сдаю вам любимчиков".

Как сообщала Politeka, Андраде показала своих родственников, с которыми давно не виделась: "В моем сердце навсегда".

Также Politeka писала, что Андраде блеснула фигурой на яхте в белом купальнике: "Красотка, вау".