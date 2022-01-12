Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук, которая стала популярной украинской актрисой, заинтересовала кадрами с новой съемки и высказалась об уверенности в себе.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук является популярной украинской актрисой, которая постоянно меняет образы для новых ролей. Причем исполительница также не боится сменить прическу, чтобы предстать в оригинальном образе.

В своем Инстаграм Саливанчук нередко рассказывает о жизни, публикует притчи, а также поучает украинцев, поучая разными рассказами.

«Важно не потерять веру в себя и в то , что ты особенный! Уникальный. Неповторимый и абсолютно прекрасный! Каждый из нас! Я проношу сквозь года эту мысль и каждый раз благодарю родителей, что они вложили это в меня.

Благодарю себя, что смогла понять и вырастить ещё больше! Чувствовать себя неповторимым , это невероятное ощущение , которое двигает тобой и помогает делать уверенные шаги , не боясь осуждений» - высказалась Анна.

На другом фото Анна показала себя в необычном наряде. Звезда легонько улыбнулась, демонстрируя свою фигуру.

"Ну что, практически все праздники прошли, и не знаю как у вас но я наела +2 кг, и как говорят с понедельника на ПП, начинаю новую жизнь , следить за питанием, спорт, я кстати и на праздники занималась , остановку не делала!

Но почему мы девушки такие странные, сначала наедим за 7 дней, потом месяц боремся с этим! Почему же мы не можем держаться всегда! Конечно есть супер- ведьмы", - написала Анна.

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