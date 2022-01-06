Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук решила показать в Инстаграм не только интригующие кадры, но и рассказала о том, как угодить женщине.

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является популярной актрисой, которая выкладывает в Инстаграм множество видео и фото, чтобы получить комплименты от своих фанатов. При этом звезда старается избегать темы личной жизни.

«Мужчины для вас!!! Как понять женщину, и что нужно женщине от мужчины?

1.Забота. Как научиться понимать женщину? Да никак. Зачастую она сама не знает, чего хочет. Но ни одна не откажется от твоей заботы, мужских поступков. Ей хочется, чтобы ты бегал в аптеку, когда она лежит дома с гриппом, укрывал ночью одеялом, приносил ее любимый шоколад.

2. Поддержка. Ты должен уметь перекладывать часть её обязанностей на свои плечи. Не должен бояться брать ответственность на себя и быть главным в ваших отношениях. Если ты всего этого не делаешь, то возникает логический вопрос: а зачем ты ей тогда вообще нужен?

3. Понимание. Один из главных факторов в отношениях. Ты должен понимать, что она действительно не может выбрать из двух практически одинаковых платьев то, в котором пойдет с тобой на свидание.

4. Внимание. Никакие подарки - даже самый крупный бриллиант мира - не способны заменить ей того времени, которое ты потратишь на нее.

5. Признание.

Она действительно хочет быть самой лучшей для тебя. Ей очень важно, чтобы ты говорил об этом ей как можно чаще.

6. Деньги решают, но не решат. Многие мужчины думают, что деньги решают все. Да, определенной категории женщин именно это и нужно. Но это абсолютно не те женщины, с которыми ты сможешь построить серьезные отношения. Есть такие женщины, которые и без денег тебя будут любить, и именно этим женщинам рот Мальдивами или бриллиантами не закроешь- вот такую женщину я считаю надо Брать!!!!👍💋💋», - высказалась Саливанчук.

Ранее сообщалось, жена продюсера "Квартал 95" в лосинах показала, ради чего занимается в праздники: "После тренировочки"

Также, жена продюсера "Квартал 95" в блестящем платье вспомнила о своем прошлом: "Лисичка-сестричка"

Politeka рассказывала, жена продюсера "Квартал 95" в полупрозрачном халате заговорила о счастье: "Просто остановитесь..."