Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является популярной актрисой, которая нередко принимает участие в оригинальных съемках фильмов, меняет прическу и стиль для роли, а также не забывает о светских вечерах. Причем также Анна воспитывает с супругом двоих маленьких сыновей.

«Просто хорошего дня вам желаю, улыбайтесь❤» - пишет Анна под подборкой кадров, которые вместила в новое видео. Как известно, артистка довольно часто принимает участие в разных съемках, поэтому привыкла менять имидж.

Недавно для роли она также сменила прическу и нарастила специальные искусственные локоны, которые сняла спустя месяц и даже еще больше укоротила собственные волосы.

Ранее Анна Саливанчук продемонстрировала кадры с новогодней фотосессии со своим старшим сыном Глебом.

"Когда мне было 5 лет, мама всегда твердила мне, что самое важное в жизни — быть счастливым. Когда я пошел в школу, меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту. Я написал "счастливым". Мне сказали – "ты не понял задание", а я ответил — "вы не поняли жизнь"", — высказалась Анна Саливанчук.

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