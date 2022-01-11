Как передает Politeka.net, недавно закончился 11-ый сезон популярного кулинарного шоу "МастерШеф". Его судьями стали Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Победителем стал Богдан Шинкарев, который удивил своим талантов судей в "Суперфинале".

Так, на этот раз победитель "Мастер Шеф" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Богдан Шинкарев показал момент своего общения с Эктором Хименес-Браво на шоу. Под фото он решил рассказать о конфузах соперников в "Суперфинале" шоу.

"«Суперфинал»

Часть третья: «Закуска»



Говорить буду и о блюдах коллег, потому что от комментариев в их адрес зависела и моя судьба.

Расскажу то, что не попало в эфир и мое субъективное мнение.



Влад и его устрица. Помню, что хвалили за презентацию, я согласен, красиво, знаю где был взят референс, но это нормально: «кради как художник».

Насколько она вкусная, сказать не могу, я ее не пробовал. Мне очень нравятся комментарии, когда пишут: «Ну у Влада точно было вкуснее»!😂

Это вы как выяснили, через монитор?😅

Поэтому я буду опираться на слова судей. Они сказали, что по вкусу хорошо, не хватило кислоты кому-то, кто-то ругал за подачу только одной устрицы на троих, но в целом положительные отзывы.

Меня, помню, удивило, что никто особо не затронул концепцию «душевная кухня»?

Это что такое? В чем проявляется?

Никто уточнять не стал, ну, думаю, ладно…Может позже.



По закуске Светы, я даже не знаю, что сказать. Она получила такие вердикты, что я уже сразу, мысленно, снял ее с пробега

Для меня все это выглядело, как будто ученик, который не выучил тему пытается поверхностными знаниями и красноречием закрыть абсолютное непонимание сути происходящего.

Честно признаюсь, был рад, что судьи не закрыли на это глаза и судили строго. Рад не ее ошибкам, а справделивой оценке.



Мой ход♟

«Камни с чипсами из тапиоки»



Тарелка с хвостом, ракушка и шум моря, рассказ про побережье, концепт и личная история моей семьи со скумбрией, судьям очень зашла

Это все вызвало эмоцию. Хорошую эмоцию!

Именно этого я и добивался, хорошее начало, теперь главное вкус!

Эктору все понравилось!

Из замечаний было только, что камни можно было сделать аккуратней.

Оле очень понравились чипсы, касательно «камней», она сказала, что копченая скумбрия не ее рыба и что вроде все хорошо, но ей еще надо подумать🤔

Владимир, сказал: «Отлично, а я очень люблю скумбрию» и все съел😅

Это ли не лучший комментарий?



Если оценивать ситуацию не по моему/Влада/или еще чьему-либо мнению, а по вердиктам судей, то я хоть и сказал в интервью, что мы с Владом были рядом, это скорее был жест уважения к нему как к достойному противнику.

Тогда на вердиктах и сейчас пересмотрев эфир, мне кажется, я уже был на шаг впереди", — рассказал Богдан Шинкарев.

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