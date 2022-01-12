Жена Евгения Кошевого не только дизайнер, но и в прошлом танцовщица, выступавшая в известном балете "Freedom", передает Politeka.net.

По словам красотки, после родов она расставила для себя приоритеты, и посвятила себя дизайну одежды, хотя и несколько раз еще участвовала в танцевальных проектах.

Ксения Кошевая обожает танцевать, и на отдыхе решила себя не сдерживать. В новых сторис красотка эстетично повиляла бедрами на берегу океана во время отдыха на Мальдивах.

Красотка устроила танцы в белом платье, и впечатляла пластикой.

Отметим, Ксения Кошевая несмотря на то, что уже не так активно занимается танцами, все же следит за внешностью. В одном из интервью дизайнер рассказала, что когда работала в балете, сидела на диетах, но сейчас она просто знает свою меру.

Однако от некоторых продуктов жена Евгения Кошевого все же отказалась - это хлеб и сладости. В жизни красотки много движения, и она даже иногда забывает поесть, есть перекусы, но на полноценный обед не хватает времени.

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