Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой в браке уже около 14 лет. Его избранницей стала Ксения - танцовщица балета Елены Коляденко Freedom. Вскоре, после свадьбы, у них родилась дочь - Варвара, сейчас девочке уже 13 лет. В 2014-ом году у них родилась еще одна дочь - Серафима.
Так, на этот раз жена Кошевого опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения Кошевая решила продемонстрировать изгибы своего тела. Она нарядилась в шикарное черное вечернее платье без рукавов, которое отлично подчеркивает её идеальную фигуру.
Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
Напомним, недавно жену Евгения Кошевого заподозрили в третьей беременности после ее появления с мужем на спектакле примы-балерины Екатерины Кухар.
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