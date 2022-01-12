Наталья Татаринцева в интервью программе Мой секрет с Машей Ефросининой призналась, почему у них с хореографом Евгеним Котом нет детей. Пара вместе пять лет, а поженились они в 2019 году.

Четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне и семикратная чемпионка Украины по художественной гимнастике Наталья Татаринцева отметила, что карьерные свершения не прошли бесследно.

«Думаю, что достаточно скоро у нас все получится. У меня вся моя жизнь — это спорт. То есть нагрузки физические, психологические, когда я была в Олимпийской сборной команде Украины и работала на страну. Конечно, это не могло не отразиться на моем здоровье. Сейчас есть отголоски моего прошлого. Это стрессы, количество выступлений, постоянный адреналин, потому что у меня были выступления каждые три дня. Моя гормональная система в один день сказала: „Прощай“. Я не могу не переживать из-за этого, потому что это мое состояние, как женщины», - рассказала жена Евгения Кота.

Наталья Татаринцева уверена. Что спустя некоторое время они с муже станут счастливыми родителями.

«Эта тема пока что недосягаема. Я, как спортсменка, должна достигнуть цели. У меня на данный момент самое большое желание — стать мамой. Я не чувствую вины. Исследуя себя, я всякий раз понимаю: „Блин, да я здорова, почему же не выходит?“. Я на 100% изменила свой график. Считаю, что нужно время — и у нас все получится. Женя меня поддерживает, мы говорили на эту тему», — отметила Наталья.

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