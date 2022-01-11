Известный хореограф и победитель "Танців з зірками" Евгений Кот рассказал, как работал в балете Тины Кароль и получил травму во время концерта.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф Евгений Кот, который был судьей шоу "Україна має талант", в программе "Мой секрет" раскрыл телеведущей Маше Ефросининой подробности, как получил травму на концерте Тины Кароль.

Оказалось, что когда будущей звезде телевидения Жене было около 19 лет, он работал в шоу-балете Кароль. Тогда во время выступления, выполняя танцевальный трюк, хореограф и получил травму.

По словам Евгения, они готовили номер на песню "Пупсик", в котором танцор должен был пролететь над девушками из шоу-балета и аккуратно приземлиться. Однако что-то пошло не так и он получил травму из-за неправильного приземления.

"Я летел головой вниз на руки. Летел на Тину, Яну Заяц и Катю Кузьменко. И падаю прямо на руки. Мои запястья сразу напухли и на сцену больше я не вышел", - рассказал Кот.

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