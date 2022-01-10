Евгений Кот, который был партнером Ксении Мишиной на танцевальном проекте, решил поделиться многими откровениями и заговорил об изменах.

Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом, который участвовал в шоу "Танці з зірками" со многими звездными артистками. В своем новом интервью с Машей Ефросининой он рассказал о печальном прошлом и неудачных отношениях.

Так, в интервью мужчина рассказал, что в его жизни тоже были предательства от любимой женщины. Кот встречался с экс-участницей Quest Pistols Show Мариам Туркменбаевой, они только начинали свое восхождение на большую сцену.

"Меня обманули. Обошлись нечестно по отношению к моему сердцу, к моей душе. Я на то время думал, что это будет семья. Мы вложились уже в общий дом. Потом наступил кризис. Я переживал очень сильно", - рассказал Евгений.

После измены он выкупил дом и теперь живет в нем вместе со своей супругой, однако в тот период он был очень подавлен.

Он ругался с Мариам и она решила уйти, артистка отправилась в тур с группой и не вернулась домой. Тогда мужчина перед Новым годом решил обратиться к солисту группы, Антону Савлепову, чтобы тот передал подарок Мариам. Но оказалось, что она ушла именно к Антону, бросив Евгения. Затем мужчина тоже бросил ее и она вернулась к Коту ровно на период перерыва между гастролями.

Однако Евгений все понял, когда заметил фото своей девушки в одном номере с Антоном.

В интервью Кот и его жена рассказали много личного, поэтому данный вопрос интересовал многих поклонников хореографа. У мужчины были звездные партнеры по танцам, двусмысленные моменты и флирт.

«Никогда не ревновала. Понимаете, он сделал наши отношения настолько нежными, настолько чувственными дома, что каждый раз, когда он возвращается домой, я ощущаю это каждую маленькую эмоцию, которая есть между нами. Каждый раз говорили о Наде Дорофеевой, о Ксении Мишиной, но нет. Ничего нет».

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