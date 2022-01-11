Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская примерила роскошное белое платье и с юмором показала свое отношение к бракам.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась в своем Инстаграм новыми эффектными фото. На них она позировала в неожиданном наряде.

Так, Каминская примерила белое платье с кремовой юбкой. Верх наряда был строгим и облегающим, однако внимание к себе тут же приковывало глубокое декольте с вырезом до самого живота.

Юбка наряда была расшита крупными сверкающими камнями. Образ дополнял широкий белый венок на голове певицы. Наряд выглядел идеально подходящим для свадьбы.

При этом, позировала Каминская посреди заснеженного двора многоэтажки на фоне десткой площадки.

«1/2/3? Моя любимая 2-я коротко о браках ( не моих)», - подписала кадры певица.

На том самом втором фото она позировала с выражением ужаса на лице.

Поклонники Каминской тут же отреагировали.

«Королева красоты в Киевских трущобах...фон вообще не айс», «Фон, конечно) имени улицы Осиповского», «Королева снежная», «Все хороши, но мне больше похоже на образ "Снежной королевы"», «Боже, у Вас руки краснющие. Вы, наверное, так замерзли. Чего не сделаешь ради фотосессии) Вот пусть видят, что работа артиста совсем не из легких!», «Красивое платье, похоже на свадебное», - пишут люди.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в белом платье поразила новым фото.

Как сообщала Politeka, Каминская из «НеАнгелов» взвыла, попав в плен стихии.

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" похвасталась роскошным отдыхом.