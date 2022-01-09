Украинская исполнительница Слава Каминская известна благодаря своему участию в группе "НеАнгелы". Через 15 лет существования группы они объявили о распаде. Теперь певица начала сольную карьеру. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Слава Каминская продемонстрировала, как провела отдых в городе Белек, в Турции. Туда она отправилась после новогодних праздников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Перезагрузка 🤪❤️

«Как я провёл» чужое лето 🤣 весной в январе", — пишет Слава Каминская.

Поклонники оставили несколько комментариев под видео: "Класс", "Дастиш фантастиш", "А Эдгар где ?", "Ну классная".

Ранее сообщалось, Каминская из "НеАнгелов", покинув Украину, засветилась на солнечном курорте: "Встретил нас нереальной..."

Также, Каминская после распада "НеАнгелов" и скандала со Смеюхой удивила кадрами: "Впервые сольно, но не одна"

Politeka рассказывала, Каминская из "НеАнгелов" обвела вокруг пальца Полякову, Данилко и Дзидзьо на "Маске": "Запомню надолго"