Украинская исполнительница Слава Каминская известна благодаря своему участию в группе "НеАнгелы". Через 15 лет существования группы они объявили о распаде. Теперь певица начала сольную карьеру. Об этом сообщает Politeka.net.
Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Слава Каминская продемонстрировала, как провела отдых в городе Белек, в Турции. Туда она отправилась после новогодних праздников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Перезагрузка 🤪❤️
«Как я провёл» чужое лето 🤣 весной в январе", — пишет Слава Каминская.
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Поклонники оставили несколько комментариев под видео: "Класс", "Дастиш фантастиш", "А Эдгар где ?", "Ну классная".
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