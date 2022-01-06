Як пише Politeka.net, Марічка Падалко є популярною українською телеведучою і зіркою каналу 1 + 1. Знаменитість одружена з Єгором Соболєвим, з яким в офіційних відносинах з 2010 року. У пари є троє дітей-Михайло, Марія і Катерина. Не забуває Марічка і про Instagram, де веде активно свій мікроблог.
На новому фото Марічка була разом з чоловіком Єгором. Пара сиділа біля новорічної ялинки, притулившись один до одного і посміхалися.
"Теплого всім Різдва", - написала Марічка під фото.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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"Які гарні", "святкової куті і веселого Різдва", "З Різдвом вас", "щасливого Різдва і сімейного затишку"," захоплююся вами"," взаємно"," спасибі, дуже Файна дівчина", " молодці, зуміли зберегти вогник любові! Очі світяться, в душах тепло...".
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