Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в основном в России, рассказала о том, как для нее начался 2022 год.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Лорак призналась, что ее новогодние каникулы в этом году продлились недолго. Так, по словам певицы, сейчас она уже вовсю занята работой.

«Дорогие мои, как вы? Как настроение? Как начало года? Я уже в работе. Готовим много сюрпризов», - заинтриговала поклонников Лорак.

Этот пост она сопроводила своим новым снимком. На фото певица позировала в эффектном черном наряде с открытыми плечами и множеством «порезов» на рукавах и штанинах.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее поста.

«какая вы красивая, Каролиночка! с нетерпением ждём ваших сюрпризов!», «Вы такая красивая соскучились по Вашим фотографиям!», «какой у вас образ необычный», «Как вам идёт чёрный цвет. Наша богиня», - пишут люди.

Напомним, 10-летняя дочь Ани Лорак вышла на сцену вместе с мамой и показала, на что способна.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в крошечном топике показала, ради чего тренировалась перед праздниками.

Также Politeka писала, что Ани Лорак в перьях и блестках засуетилась насчет наряда на Новый год.