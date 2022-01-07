Известная певица Ани Лорак вышла на сцену вместе со своей 10-летней дочерью Софией и спела праздничную песню "All I want for Christmas is you".

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), которая родом из украинского города Кицмань в Черновицкой области, опубликовала видео, где она вместе со своей 10-летней дочерью Софией от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджіолу поет песню "All I want for Christmas is you".

"С Рождеством мира и добра каждому дому. Любви и тепла в наши сердца❤️🙌🏼", - написала Ани Лорак.

Как видим, и Ани Лорак, и 10-летняя София были одеты в красивые блестящие комбинезоны.

В комментариях поклонники сделали певице и девочке много комментариев и отметили, что София поет не хуже мамы.

"Великолепное выступление! 🔥 София растет вашей копией 😍❤️ ", "С Рождеством! Чудесное выступление 😍❤️ ", " С Рождеством 🎄 Будьте счастливы ❤️ Сонечка такая уже большая. Растёт маме на радость 🙏🏻 Мира и добра вам в дом ✨👼🏼", "Как же красиво звучат ваши голоса воедино😍 С Рождеством! 🙏🏻 Пусть вас окружает только любовь и счастье, и самые светлые люди 🙌🏼 Мы вас очень любим ❤️ ", "С праздником! С Рождеством ❤️ любимые девушки, как красиво выступили 🔥😍 ", "Обалдеть, голос почти как у мамы 🔥😍 ", "Оу, подрастает новая звездочка 🙌❤️ ", - написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что Ани Лорак в крошечном топике показала, ради чего тренировалась перед праздниками: кадры из зала.

Напомним, что Ани Лорак в перьях и блестках засуетилась насчет наряда на Новый год: "Важен ли...".

Также Politeka писала, что Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа".