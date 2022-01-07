Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), которая родом из украинского города Кицмань в Черновицкой области, опубликовала видео, где она вместе со своей 10-летней дочерью Софией от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджіолу поет песню "All I want for Christmas is you".
"С Рождеством мира и добра каждому дому. Любви и тепла в наши сердца❤️🙌🏼", - написала Ани Лорак.
Как видим, и Ани Лорак, и 10-летняя София были одеты в красивые блестящие комбинезоны.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
"Не могут стать родителями": Евгений Кот решился на откровенный разговор с Ефросининой
Влад Яма с женой и ребенком оказался в печальной ситуации на отдыхе: "Ад кромешный"
"Это просто маразм": украинцы просят Квартал 95 больше не снимать "Сватов" после 7-го сезона
Найдено тело знаменитого актера, которого искали несколько недель: лежал на складе
В комментариях поклонники сделали певице и девочке много комментариев и отметили, что София поет не хуже мамы.
"Великолепное выступление! 🔥 София растет вашей копией 😍❤️ ", "С Рождеством! Чудесное выступление 😍❤️ ", " С Рождеством 🎄 Будьте счастливы ❤️ Сонечка такая уже большая. Растёт маме на радость 🙏🏻 Мира и добра вам в дом ✨👼🏼", "Как же красиво звучат ваши голоса воедино😍 С Рождеством! 🙏🏻 Пусть вас окружает только любовь и счастье, и самые светлые люди 🙌🏼 Мы вас очень любим ❤️ ", "С праздником! С Рождеством ❤️ любимые девушки, как красиво выступили 🔥😍 ", "Обалдеть, голос почти как у мамы 🔥😍 ", "Оу, подрастает новая звездочка 🙌❤️ ", - написали в сети.
Ранее Politeka сообщала, что Ани Лорак в крошечном топике показала, ради чего тренировалась перед праздниками: кадры из зала.
Напомним, что Ани Лорак в перьях и блестках засуетилась насчет наряда на Новый год: "Важен ли...".
Также Politeka писала, что Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа".