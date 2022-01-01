Ани Лорак может похвастаться действительно яркими образами, а для этого много тренируется, в последнее время она решила показать, что для этого делает.

Как пишет Politeka.net, украинская певица, которая уже давно живет и выступает в РФ, часто показывает в Инстаграм довольно яркие наряды, которые примеряет для своих концертов. Лорак очень много вкладывает в свою внешность, поэтому моложавый внешний вид являются лучшей наградой для артистки.

Она также любит показывать, что фигуристые изгибы получила не просто так – это результат усердных тренировок, часов работы над собой и ее любви к спортзалу. У Каролины есть свой зал, где она занимается перед концертами и тогда, когда приводит себя в форму.

Ранее она даже раскрыла секрет своих занятий дома:

«Каждое утро я начинаю с простой тренировки: обязательная разминка, чтобы настроить мышцы на «рабочий лад». Приседания для упругих ягодиц: 3 подхода по 20 раз. Пресс – 40-50 раз. Прыжки. Ноги на ширине плеч, в процессе выпрыгивания руки подымаются вверх. Отжимания от пола – 20 раз. После тренировки — контрастный душ. Затем – лёгкий завтрак. Это может быть овсянка на воде с ложкой меда или, например, яичница».

Также ранее мы писали, как Лорак решила поразмышлять на тему подбора образа для Нового года.

«Вы уже выбрали, в чем будете встречать Новый год? Важен ли выбор одежды к празднованию?», - поинтересовалась певица у своих поклонников.

На снимке сама Ани позировала в весьма эффектном наряде. На ней было короткое черное платье с рукавами и асимметричной блестящей драпировкой. Один из рукавов наряда был щедро украшен перьями.

Напомним, Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак показала, как проводит время с 10-летней дочерью перед Новым годом.

Также Politeka писала, что Ани Лорак накануне нового года подняла настроение одним фото.